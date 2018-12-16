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MIM-104 Patriot

У Німеччині на дорогу вилилося близько 15 тисяч літрів молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У регіоні Вестфалія, що розташована на сході Німеччини, тисячі літрів молока розлилися на дорогу та замерзли. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство DPA.

У Німеччині на дорогу вилилося близько 15 тисяч літрів молока

Як уточнили у поліції, у суботу ввечері невідомі зловмисники відкрили дренажні крани припаркованого молоковозу. Все сталося тоді, коли водій зупинився у місті Рютені, щоб зібрати молоко у фермерів. Повернувшись, він побачив: близько 15 тисяч літрів молока розлилося на дорогу і замерзло, адже температура повітря тоді складала 4 градуси морозу.

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У пожежній службі розповіли, що розлите молоко зробило поверхню дороги по всій ширині слизькою. Тож довелося її чистити сіллю та водою. До цих робіт залучили 20 офіцерів. Наразі розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, на трасі у Польщі перекинулася цистерна з солодощами, через що на дорогу витекло 24 тонни рідкого шоколаду.

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