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В Германии на аукционе продали деревню с 15 жителями

В Германии на аукционе продали деревню с 15 жителями

Киев  •  УНН

 • 14887 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На аукционе в Германии неизвестный приобрел деревню, насчитывающую 15 жителей. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

“Участник торгов, пожелавший сохранить анонимность, купил деревню Альвине (федеральная земля Бранденбург) за 140 тыс. евро”, — госорится в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт, расположенный в лесистой местности, находится примерно в 100 с небольшим километрах к югу от столицы ФРГ. Многие дома разрушены и пустуют, их ремонт, по некоторым данным, оценивается в 2 млн евро.

Как отметил Маттиас Кнаке из аукционного дома Karhausen, человек, который приобрел деревню, был единственным претендентом на ее покупку.

 

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“Он позвонил нам утром в субботу и прислал по факсу необходимые документы”, — сообщил Кнаке. О покупателе известно лишь, что он живет в Берлине или Бранденбурге. “У нас было много запросов, даже из Индии”, — отметил Кнаке.

Однако, по его словам, в торгах из них никто так и не принял участие. “Покупатель отметил, что хотел бы сделать что-то хорошее на благо жителей”, — сообщил он.

Глава населенныого пункта Петер Кроль выразил надежду на то, что владелец деревушки по крайней мере отремонтирует дома, в которых еще можно было бы жить. В Альвине нет магазина или киоска, автобусы, курсирующие по расположенной рядом дороге, проезжают мимо, не останавливаясь. Во времена ГДР деревушка была частью угольной фабрики, которая закрылась в начале 1990-х. В 2001 году Альвине была продана за символическую цену в одну марку двум братьям, один из которых скончался.

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Местные власти хотят сейчас изучить, насколько прежний владелец ответственен за плохое состояние зданий. Все жители, большинство из которых пенсионеры, арендуют жилье и заинтересованы в сохранении небольшой арендной платы.

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