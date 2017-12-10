У Німеччині на аукціоні продали село із 15 жителями

"Учасник торгів, який побажав зберегти анонімність, купив село Альвіні (федеральна земля Бранденбург) за 140 тис. євро", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що населений пункт, розташований в лісистій місцевості, знаходиться приблизно за 100 з невеликим кілометрах на південь від столиці ФРН. Багато будинків зруйновані і пустують, їх ремонт, за деякими даними, оцінюється в 2 млн євро.

Як зазначив Маттіас Кнак з аукціонного будинку Karhausen, людина, яка придбала село, була єдиним претендентом на покупку.

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"Він подзвонив нам вранці в суботу і надіслав факсом необхідні документи", - повідомив Кнак. Про покупця відомо лише, що він живе в Берліні або Бранденбурзі.

"У нас було багато запитів, навіть з Індії", - зазначив Кнак.

Однак, за його словами, в торгах з них ніхто так і не взяв участь.

"Покупець зазначив, що хотів би зробити щось хороше на благо жителів", - повідомив він.

Глава населенниого пункту Петер Кроль висловив надію на те, що власник села принаймні відремонтує будинки, в яких ще можна було б жити. В Альвіні немає магазину або кіоску, автобуси, що курсують по розташованої поруч дорозі, проїжджають повз, не зупиняючись. За часів НДР село було частиною вугільної фабрики, яка закрилася на початку 1990-х. У 2001 році Альвіні було продано за символічну ціну в одну марку двом братам, один з яких помер.

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Місцева влада хоче зараз вивчити, наскільки колишній власник відповідальний за поганий стан будівель. Всі жителі, більшість з яких пенсіонери, орендують житло і зацікавлені в збереженні невеликої орендної плати.