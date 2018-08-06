В Германии муха помешала установить мировой рекорд

Сообщается, что участники эксперимента планировали выстроить ряд из 600 тысяч костяшек. Они успели поставить 596 229 косташек, когда одну из них задела пролетавшая мимо муха. На создание цепочки ушло две недели, в ее выстраивании участвовали более 20 человек. Падение костяшек заняло 15 минут.

"Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части", - сообщил организатор мероприятия Патрик Зиннер.

Однако сообщается, что они установили новый рекорд по самой длинной цепочке мини-домино, но не во всем мире, а только в Германии (ранее он составлял 538 тысяч костяшек).

Напомним, в Германии в пятницу, 3 августа, двое мужчин пожилого возраста бежали из своего дома престарелых, чтобы посетить рок-фестиваль Wacken Open Air.