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У Німеччині муха завадила встановити світовий рекорд

У Німеччині муха завадила встановити світовий рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У німецькому місті Нідда муха завадила встановити світовий рекорд щодо створення найбільшого ланцюжка з міні-доміно. Про це повідомляє Der Spiegel, передає УНН.

Повідомляється, що учасники експерименту планували збудувати ряд з 600 тисяч камінців. Вони встигли поставити 596 229 камінців, коли один з них зачепила муха, що летіла повз. На створення ланцюжка пішло два тижні, в його "будівництві" брали участь більше 20 осіб. Падіння камінців тривало 15 хвилин.

"Камінці були розміром з ніготь мізинця. Муха спровокувала реакцію завчасно, і у нас не було часу для того, щоб відновити всі частини", - повідомив організатор заходу Патрік Зіннер.

Однак повідомляється, що був встановлений новий рекорд по створенню найдовшого ланцюжка міні-доміно, але не в усьому світі, а тільки в Німеччині (раніше він становив 538 тисяч камінців).

Нагадаємо, в Німеччині в п'ятницю, 3 серпня, двоє чоловіків похилого віку втекли зі свого будинку для людей похилого віку, щоб відвідати рок-фестиваль Wacken Open Air.

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