В Германии лидер СДПГ Налес уходит в отставку, коалиция под угрозой

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 18127 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37845 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 57020 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115435 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109649 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144265 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130027 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130094 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Германии лидер СДПГ Налес уходит в отставку, коалиция под угрозой

В Германии лидер СДПГ Налес уходит в отставку, коалиция под угрозой

Киев  •  УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Лидер Социал-демократической партии Германии уходит в отставку. О своём решении Андреа Налес объявила в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Она добавила, что также покидает пост главы фракции СДПГ в Бундестаге "из-за отсутствия поддержки для исполнения полномочий со стороны однопартийцев".

Шквал критики обрушился на политика после провала на европейских выборах: социал-демократы заняли третье место. Также впервые за 70 лет они уступили партии Меркель первую строчку на выборах в парламент федеральной земли Бремен.

Уход Андреи Налес будет иметь негативные последствия для правящей страной "большой коалиции" христианских демократов с СДПГ и даже может привести к её распаду, полагают некоторые аналитики.

Как сообщал УНН, Меркель разочарована своей преемницей Крамп-Карренбауэр

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