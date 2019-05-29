Меркель разочарована своей преемницей Крамп-Карренбауэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и сомневается, что та сможет вскоре сменить ее на посту главы правительства ФРГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и DW.
По утверждениям двух собеседников из окружения канцлера, доверие Меркель к Крамп-Карренбауэр, которую немецкие СМИ часто называют сокращенно АКК, в последнее время существенно ослабло.
Это вызвано, кроме прочего, падением популярности ХДС в Германии, начавшимся с момента избрания АКК на пост председателя партии, а также плохим результатом христианских демократов на выборах в Европарламент.
Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с АКК.
По информации Bloomberg, Крамп-Карренбауэр созвала это заседание без предварительной беседы с Меркель, чтобы дать ей понять, что пришла пора освободить место на посту главы правительства.
Сама Меркель неоднократно заявляла, что собирается остаться на посту канцлера ФРГ до истечения срока ее полномочий в 2021 году.
Напомним, Меркель предлагает лидера христианских демократов из Германии на пост главы Еврокомиссии.