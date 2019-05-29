Меркель розчарована своєю наступницею Крамп-Карренбауер

КИЇВ. 29 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель розчарована в своїй потенційный спадкоємиці Аннегрет Крамп-Карренбауер і сумнівається, що та зможе незабаром змінити її на посаді глави уряду ФРН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg і DW.