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Меркель розчарована своєю наступницею Крамп-Карренбауер

Меркель розчарована своєю наступницею Крамп-Карренбауер

Київ • УНН

 • 9489 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель розчарована в своїй потенційный спадкоємиці Аннегрет Крамп-Карренбауер і сумнівається, що та зможе незабаром змінити її на посаді глави уряду ФРН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg і DW.

За твердженнями двох співрозмовників з оточення канцлера, довіра Меркель до Крамп-Карренбауер, яку німецькі ЗМІ часто називають скорочено АКК, останнім часом істотно ослабла.

Це викликано, крім іншого, падінням популярності ХДС в Німеччині, яке розпочалося з моменту обрання АКК на пост голови партії, а також поганим результатом християнських демократів на виборах в Європарламент.

Повідомляється, що керівництво ХДС збирається 2 і 3 червня обговорити причини втрат цієї партії на виборах в Європарламент. На цих зборах може відбутися і "неприємна" особиста зустріч Меркель з АКК.

За інформацією Bloomberg, Крамп-Карренбауер скликала це засідання без попередньої бесіди з Меркель, щоб дати їй зрозуміти, що прийшла пора звільнити місце на посту глави уряду.

Сама Меркель неодноразово заявляла, що збирається залишитися на посаді канцлера ФРН до закінчення терміну її повноважень у 2021 році.

Нагадаємо, Меркель пропонує лідера християнських демократів з Німеччини на посаду голови Єврокомісії.

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