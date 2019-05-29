Меркель розчарована своєю наступницею Крамп-Карренбауер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель розчарована в своїй потенційный спадкоємиці Аннегрет Крамп-Карренбауер і сумнівається, що та зможе незабаром змінити її на посаді глави уряду ФРН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg і DW.
За твердженнями двох співрозмовників з оточення канцлера, довіра Меркель до Крамп-Карренбауер, яку німецькі ЗМІ часто називають скорочено АКК, останнім часом істотно ослабла.
Це викликано, крім іншого, падінням популярності ХДС в Німеччині, яке розпочалося з моменту обрання АКК на пост голови партії, а також поганим результатом християнських демократів на виборах в Європарламент.
Повідомляється, що керівництво ХДС збирається 2 і 3 червня обговорити причини втрат цієї партії на виборах в Європарламент. На цих зборах може відбутися і "неприємна" особиста зустріч Меркель з АКК.
За інформацією Bloomberg, Крамп-Карренбауер скликала це засідання без попередньої бесіди з Меркель, щоб дати їй зрозуміти, що прийшла пора звільнити місце на посту глави уряду.
Сама Меркель неодноразово заявляла, що збирається залишитися на посаді канцлера ФРН до закінчення терміну її повноважень у 2021 році.
Нагадаємо, Меркель пропонує лідера християнських демократів з Німеччини на посаду голови Єврокомісії.