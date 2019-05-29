Меркель пропонує лідера християнських демократів з Німеччини на посаду голови Єврокомісії

КИЇВ. 29 травня. УНН. На першому обговоренні главами держав та урядів Європейського Союзу (ЄС) кандидатури майбутнього голови Єврокомісії німецька канцлерка Анґела Меркель запропонує на цю посаду лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера. Про це Меркель заявила під час прибуття на неформальний саміт лідерів країн ЄС у Брюсселі у вівторок, 28 травня, повідомляє УНН з посиланням на DW.