Меркель пропонує лідера християнських демократів з Німеччини на посаду голови Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На першому обговоренні главами держав та урядів Європейського Союзу (ЄС) кандидатури майбутнього голови Єврокомісії німецька канцлерка Анґела Меркель запропонує на цю посаду лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера. Про це Меркель заявила під час прибуття на неформальний саміт лідерів країн ЄС у Брюсселі у вівторок, 28 травня, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Канцлерка додала, що не виключає ухвалення Європейською Радою іншого рішення. "У нас є ще багато часу, щоб обговорити цю тему, зокрема на черговому засіданні Європейської ради 21 та 22 червня, і, оскільки сьогодні перший обмін думками, я запропоную від сім'ї Європейської народної партії, звичайно, Манфреда Вебера", - зазначила Меркель.
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