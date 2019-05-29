Меркель предлагает лидера христианских демократов из Германии на пост главы Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На первом обсуждении главами государств и правительств Европейского Союза (ЕС) кандидатуры будущего главы Еврокомиссии немецкий канцлер Ангела Меркель предложит на эту должность лидера христианских демократов в Европарламенте Манфредf Вебера. Об этом Меркель заявила во время прибытия на неформальный саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе во вторник, 28 мая, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Канцлер добавила, что не исключает принятия Европейским Советом иного решения. "У нас есть еще много времени, чтобы обсудить эту тему, в частности на очередном заседании Европейского совета 21 и 22 июня, и, поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - отметила Меркель.
Напомним о новом составе Европарламента и каким будет большинство.