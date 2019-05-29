Меркель предлагает лидера христианских демократов из Германии на пост главы Еврокомиссии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 13978 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37528 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56978 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72657 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119240 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110766 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137168 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Меркель предлагает лидера христианских демократов из Германии на пост главы Еврокомиссии

Меркель предлагает лидера христианских демократов из Германии на пост главы Еврокомиссии

Киев  •  УНН

 • 8879 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. На первом обсуждении главами государств и правительств Европейского Союза (ЕС) кандидатуры будущего главы Еврокомиссии немецкий канцлер Ангела Меркель предложит на эту должность лидера христианских демократов в Европарламенте Манфредf Вебера. Об этом Меркель заявила во время прибытия на неформальный саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе во вторник, 28 мая, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Канцлер добавила, что не исключает принятия Европейским Советом иного решения. "У нас есть еще много времени, чтобы обсудить эту тему, в частности на очередном заседании Европейского совета 21 и 22 июня, и, поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - отметила Меркель.

Напомним о новом составе Европарламента и каким будет большинство.

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