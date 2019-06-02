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У Німеччині лідер СДПН Налес йде у відставку, коаліція під загрозою

Київ • УНН

 • 10055 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини йде у відставку. Про своє рішення Андреа Налес оголосила в неділю, передає УНН з посиланням на Euronews.

Вона додала, що також залишає пост глави фракції СДПН у Бундестазі "через відсутність підтримки для виконання повноважень з боку однопартійців".

Шквал критики обрушився на політика після провалу на європейських виборах: соціал-демократи посіли третє місце. Також вперше за 70 років вони поступилися партії Меркель першу сходинку на виборах в парламент федеральної землі Бремен.

Рішення Андрії Налес матиме негативні наслідки для правлячої країною "великої коаліції" християнських демократів з СДПН і навіть може призвести до її розпаду, вважають деякі аналітики.

Як повідомляв УНН, Меркель розчарована своєю наступницею Крамп-Карренбауер .

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