У Німеччині лідер СДПН Налес йде у відставку, коаліція під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини йде у відставку. Про своє рішення Андреа Налес оголосила в неділю, передає УНН з посиланням на Euronews.
Вона додала, що також залишає пост глави фракції СДПН у Бундестазі "через відсутність підтримки для виконання повноважень з боку однопартійців".
Шквал критики обрушився на політика після провалу на європейських виборах: соціал-демократи посіли третє місце. Також вперше за 70 років вони поступилися партії Меркель першу сходинку на виборах в парламент федеральної землі Бремен.
Рішення Андрії Налес матиме негативні наслідки для правлячої країною "великої коаліції" християнських демократів з СДПН і навіть може призвести до її розпаду, вважають деякі аналітики.
Як повідомляв УНН, Меркель розчарована своєю наступницею Крамп-Карренбауер .