В Германии дали оценку действиям Лашета. Ранее он проголосовал с нарушением

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Федеральная избирательная комиссия отреагировала на инцидент с кандидатом в канцлеры Германии от ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза) Армином Лашетом, который сложил бюллетень таким образом, что его выбор был виден присутствующим, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter ведомства.

Цитата:

“По текущему случаю: как и ожидалось, известный в стране политик избрал свою партию. Это не может рассматриваться как влияние на избирателей”, — говорится в сообщении.

Детали

При этом отмечается, что избирком согласно правилам должен отклонить голоса избирателей, которые сложили бюллетень таким образом, что их выбор во время голосования было видно.

Отмечается, что в случае неправильного заполнения, избирательная комиссия выдает новый бюллетень для голосования.

Если же бюллетень все же попал в урну для голосования, он больше не может быть отсортирован и считается действительным, заявили в ведомстве.

Контекст

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет при голосовании на парламентских выборах в ФРГ сложил бюллетень таким образом, что то, как он проголосовал, было видно. По данным немецких СМИ, в соответствии с немецким законодательством это является нарушением.

Добавим

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.

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