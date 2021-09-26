В Германии дали оценку действиям Лашета. Ранее он проголосовал с нарушением
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Федеральная избирательная комиссия отреагировала на инцидент с кандидатом в канцлеры Германии от ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза) Армином Лашетом, который сложил бюллетень таким образом, что его выбор был виден присутствующим, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter ведомства.
Цитата:
“По текущему случаю: как и ожидалось, известный в стране политик избрал свою партию. Это не может рассматриваться как влияние на избирателей”, — говорится в сообщении.
Детали
При этом отмечается, что избирком согласно правилам должен отклонить голоса избирателей, которые сложили бюллетень таким образом, что их выбор во время голосования было видно.
Отмечается, что в случае неправильного заполнения, избирательная комиссия выдает новый бюллетень для голосования.
Если же бюллетень все же попал в урну для голосования, он больше не может быть отсортирован и считается действительным, заявили в ведомстве.
Контекст
Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет при голосовании на парламентских выборах в ФРГ сложил бюллетень таким образом, что то, как он проголосовал, было видно. По данным немецких СМИ, в соответствии с немецким законодательством это является нарушением.
Добавим
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.