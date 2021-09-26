У Німеччині дали оцінку діям Лашета. Раніше він проголосував з порушенням
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Федеральна виборча комісія відреагувала на інцидент з кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС (Християнсько-демократичного союзу і баварського Християнсько-соціального союзу) Арміном Лашетом, який склав бюлетень таким чином, що його вибір було видно присутнім, передає УНН з посиланням на повідомлення в Twitter відомства.
Цитата:
“Щодо того, що сталося: як і очікувалося, відомий у країні політик обрав свою партію. Це не може розглядатися як вплив на виборців”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
При цьому наголошується, що виборчком згідно з правилами повинен відхиляти голоси виборців, які склали бюлетень таким чином, що їх вибір під час голосування було видно.
Відзначається, що в разі неправильного заповнення, виборча комісія видає новий бюлетень для голосування.
Якщо ж бюлетень все ж потрапив в урну для голосування, він більше не може бути відсортований і вважається дійсним, заявили у відомстві.
Контекст
Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Армін Лашет при голосуванні на парламентських виборах в ФРН склав бюлетень таким чином, що те, як він проголосував, було видно. За даними німецьких ЗМІ, відповідно до німецького законодавства це є порушенням.
Додамо
Сьогодні, 26 вересня, у ФРН проходять парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.
Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.