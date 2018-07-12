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В Германии алкогольную зависимость лечат вином и пивом

В Германии алкогольную зависимость лечат вином и пивом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В немецком городе Дюссельдорфе пожилым людям, страдающим алкогольной зависимостью, вместе с таблетками для лечения назначают пиво и вино. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Речь о доме престарелых Св.Йозефа. Несколько лет назад благотворительная католическая организация “Каритас” (Caritas Altenzentrum St.Josef) открыла в доме отделение для пожилых людей, страдающих алкогольной зависимостью. Врачи прописывают им вместе с таблетками пиво и вино.

Напитки выдаются в небольших дозировках. Кроме того, все происходит под строгим контролем медперсонала.

“В данном случае речь идет не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадежно, но о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость. При этом режим дня построен так, чтобы как можно эффективней отвлечь людей от желания выпить”, — рассказывает директор дома престарелых Тино Габерле (Tino Gaberle)

Также отмечается, что более миллиона жителей Германии страдают от алкогольной зависимости разной степени тяжести. Среди них немало пожилых людей, для которых, как считают многие врачи, радикальная антиалкогольная терапия скорей вредна, чем полезна.

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Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что алкоголь по-разному влияет на людей разного материального благосостояния.

Также отметим, что мира растет потребление водочных напитков.

Примечательно, что и украинцы не жалеют денег на алкоголь. Траты наших соотечественников на этот вид продукта за первый квартал 2018 года не значительно, но выросли.

Отметим, что каждый украинец в среднем тратит на алкоголь около 600 грн в год.

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