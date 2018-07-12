У Німеччині алкогольну залежність лікують вином і пивом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У німецькому місті Дюссельдорфі літнім людям, що страждають на алкогольну залежність, разом з таблетками для лікування призначають пиво і вино. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Мова йде про будинок престарілих Св.Йозефа. Кілька років тому благодійна католицька організація "Карітас" (Caritas Altenzentrum St.Josef) відкрила в будинку відділення для літніх людей, які страждають на алкогольну залежність. Лікарі прописують їм разом з таблетками пиво і вино.
Напої видаються в невеликих дозах. Крім того, все відбувається під суворим контролем медперсоналу.
"В цьому випадку мова йде не про те, щоб відучити людей похилого віку від зловживання алкоголем, що практично безнадійно, але про те, щоб допомогти їм стримувати, контролювати свою алкогольну залежність. При цьому режим дня побудований так, щоб якомога ефективніше відвернути людей від бажання випити", - розповідає директор будинку престарілих Тіно Габерле (Tino Gaberle)
Також наголошується, що понад мільйон жителів Німеччини страждають від алкогольної залежності різного ступеня тяжкості. Серед них чимало літніх людей, для яких, як вважають багато лікарів, радикальна антиалкогольна терапія скоріше шкідлива, ніж корисна.
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Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що алкоголь по-різному впливає на людей різного матеріального добробуту.
Також відзначимо, що у світі зростає споживання горілчаних напоїв.
Примітно, що і українці не шкодують грошей на алкоголь. Витрати наших співвітчизників на цей вид продукту за перший квартал 2018 роки не значно, але зросли.
Відзначимо, що кожен українець в середньому витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік.