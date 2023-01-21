В Никопольском районе сообщают об обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Российские войска из артиллерии обстреляли прибрежные территории Никопольского района. Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram, пишет УНН.
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"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Напомним
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска в ночь на 21 января обстреляли Никопольский район. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду - направил с десяток снарядов на село Выщетарасовка.