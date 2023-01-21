У Нікопольському районі повідомляють про обстріли

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"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, перебувайте в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська у ніч проти 21 січня обстріляли Нікопольський район. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду - скерував з десяток снарядів на село Вищетарасівка.