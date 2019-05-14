В Никополе поймали на горячем вора телефонного кабеля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Никополе Днепропетровской области на месте преступления задержали мужчину за серийную кражу телефонного кабеля, принадлежащего ОАО "Укртелеком". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Работники сектора реагирования патрульной полиции задержали вора на месте преступления, в то время когда он в колодце вырезал телефонный кабель", - говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленником оказался 51-летний ранее судимый местный житель.
Выяснилось, что мужчина орудовал более месяца и совершил 11 краж телефонного кабеля, принадлежащего "Укртелекому".
"Задержанный своей вины не отрицает. По его словам, он ломом открывал люки, быстро вырезал кабель ножом и бежал. Срезанный кабель обжигал, снимал изоляцию, а медь продавал на рынке", - рассказали в ведомстве.
В понедельник, 13 мая, злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины - кража. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.
Напомним, в Запорожье задержали мужчину, который похитил около 240 метров телефонного кабеля "Укртелекома".
Ранее УНН сообщал, что за первые два месяца 2019 года было украдено около 250 км телефонного кабеля "Укртелекома".