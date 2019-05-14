У Нікополі спіймали на гарячому крадія телефонного кабелю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Нікополі Дніпропетровської області на місці злочину затримали чоловіка за серійну крадіжку телефонного кабелю, який належить ПАТ "Укртелеком". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Працівники сектору реагування патрульної поліції затримали крадія на місці злочину, в той час коли він у колодязі вирізав телефонний кабель", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, зловмисником виявився 51-річний раніше засуджений місцевий мешканець.
З’ясувалося, що чоловік орудував понад місяць і здійснив 11 крадіжок телефонного кабелю, який належить "Укртелекому".
"Затриманий своєї провини не заперечує. За його словами, він ломом відкривав люки, швидко вирізав кабель ножем і втікав. Зрізаний кабель обпалював, знімав ізоляцію, а мідь продавав на ринку", - розповіли у відомстві.
У понеділок, 13 травня, зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 КК України – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 6 років.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чоловіка, який викрав близько 240 метрів телефонного кабелю "Укртелекому".
Раніше УНН повідомляв, що за перші два місяці 2019 року було поцуплено близько 250 км телефонного кабелю "Укртелекому".