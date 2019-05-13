У Запоріжжі рецидивіст викрав близько 240 метрів телефонного кабелю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Запоріжжі затримали чоловіка, який викрав близько 240 метрів телефонного кабелю ПАТ "Укртелеком". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
Повідомляється, що подія сталася 12 травня у Хортицькому районі міста – до поліції надійшло повідомлення від диспетчера ПАТ "Укртелеком" про те, що з комунікаційного колодязя викрали кабель.
Співробітники патрульної поліції на вулиці Запорізького козацтва затримали чоловіка, у якого виявили викрадений кабель та знаряддя злочину.
Поліція встановила, що раніше судимий мешканець Запоріжжя 1987 року народження таємно викрав з комунікаційного колодязя ПАТ "Укртелеком" близько 240 метрів телефонного кабелю.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк на строк до п’яти років.
Нагадаємо, за два місяці в Україні вкрали близько 250 км телефонного кабелю.