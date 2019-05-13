В Запорожье рецидивист похитил около 240 метров телефонного кабеля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Запорожье задержали мужчину, который похитил около 240 метров телефонного кабеля ПАО "Укртелеком". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Сообщается, что событие произошло 12 мая в Хортицком районе города - в полицию поступило сообщение от диспетчера ОАО "Укртелеком" о том, что из коммуникационного колодца похитили кабель.
Сотрудники патрульной полиции на улице Запорожского казачества задержали мужчину, у которого обнаружили похищенный кабель и орудие преступления.
Полиция установила, что ранее судимый житель Запорожья 1987 года рождения тайно похитил из коммуникационного колодца ПАО "Укртелеком" около 240 метров телефонного кабеля.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража).
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок на срок до пяти лет.
Напомним, за два месяца в Украине украли около 250 км телефонного кабеля.