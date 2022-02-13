В нигерийском Лагосе обрушилось трехэтажное здание: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В крупнейшем городе Нигерии Лагосе обрушилось трехэтажное здание, в результате чего погибли четыре человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Отмечается, что при обрушении стоящегося здания под обломками оказались рабочие. Двоих удалось вытащить из-под завалов живыми, еще четверго погибли. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Власти Нигерии сообщили, что арестовали застройщика. Также стало известно, что ранее компетентные органы дважды останавливали работы над зданием из-за нарушений. Однако застройщик самовольно возобновил работы.
Напомним Ранее, в результате взрыва газа в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок.