У нігерійському Лагосі обвалився триповерховий будинок: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У найбільшому місті Нігерії Лагосі обвалилася триповерхова будівля, в результаті чого загинули чотири людини. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Відзначається, що при обваленні будівлі, на якій велися будівельні роботи, під уламками опинилися робітники. Двох вдалося витягнути з-під завалів живими, ще четверо загинули. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.
Влада Нігерії повідомила, що заарештувала забудовника. Також стало відомо, що раніше компетентні органи двічі зупиняли роботи над будівлею через порушення. Однак забудовник самовільно відновив роботи.
Нагадаємо раніше, в результаті вибуху газу в Лагосі, найбільшому місті Нігерії, загинули щонайменше п'ять осіб, у тому числі дитина.