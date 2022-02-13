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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59825 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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У нігерійському Лагосі обвалився триповерховий будинок: є загиблі

У нігерійському Лагосі обвалився триповерховий будинок: є загиблі

Київ • УНН

 • 15398 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У найбільшому місті Нігерії Лагосі обвалилася триповерхова будівля, в результаті чого загинули чотири людини. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Відзначається, що при обваленні будівлі, на якій велися будівельні роботи, під уламками опинилися робітники. Двох вдалося витягнути з-під завалів живими, ще четверо загинули. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Влада Нігерії повідомила, що заарештувала забудовника. Також стало відомо, що раніше компетентні органи двічі зупиняли роботи над будівлею через порушення. Однак забудовник самовільно відновив роботи.

Нагадаємо раніше, в результаті вибуху газу в Лагосі, найбільшому місті Нігерії, загинули щонайменше п'ять осіб, у тому числі дитина.

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