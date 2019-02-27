В Нигерии объявили результаты выборов

За 76-летнего Бухаре граждане отдали 56% голосов из тех, кто пришел на избирательные участки. Главный его соперник - экс-вице-президент и бизнесмен Атик Абубакар - собрал 41% голосов.



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Как сообщал УНН, в результате насилия, которое возникло на выборах в Нигерии, были убиты по крайней мере 35 человек.



Как сообщал УНН, в Нигерии 23 февраля состоялось голосование на выборах президента, которое было отсрочено на неделю по решению властей.