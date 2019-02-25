У Нігерії літак "присів" від кількості грошей на борту - соцмережі

"Літак впав назад після того, як був переобтяжений занадто великою кількістю грошей в мішках", - написав користувач під відео.

У той же час деякі з користувачів соцмережі сумніваються в тому, що причиною інциденту стали готівкові гроші, так як вони мають відносно невелику вагу.

Як повідомляв УНН, під час авіашоу на кордоні між Зальцбургом і Верхньої Австрією літак впав в озеро Вольфганг.