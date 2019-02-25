У Нігерії літак "присів" від кількості грошей на борту - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У соціальних мережах набирає популярності вірусне відео, на якому літак, який стояв в одному з нігерійських аеропортів, буквально втратив рівновагу через кількість грошей, завантажених на борт. Так, принаймні, стверджує власник журналу Ovation Деле Момоду, який і виклав ролик на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Літак впав назад після того, як був переобтяжений занадто великою кількістю грошей в мішках", - написав користувач під відео.
У той же час деякі з користувачів соцмережі сумніваються в тому, що причиною інциденту стали готівкові гроші, так як вони мають відносно невелику вагу.
Як повідомляв УНН, під час авіашоу на кордоні між Зальцбургом і Верхньої Австрією літак впав в озеро Вольфганг.
This must be a Nollywood movie, an aircraft collapsing backwards after being overloaded with too much cash in sacks ... I disbelieve ...