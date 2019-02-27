У Нігерії оголосили результати виборів

За 76-річного Бухарі громадяни віддали 56% голосів із тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Головний його суперник - екс-віце-президент і бізнесмен Атіку Абубакар - зібрав 41% голосів.



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Як повідомляв УНН, в результаті насильства, що виник на виборах в Нігерії, було вбито принаймні 35 осіб.



Як повідомляв УНН, в Нігерії 23 лютого відбулося голосування на виборах президента, відстрочене на тиждень за рішенням влади.