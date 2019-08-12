В Нигерии из-за вспышки желтой лихорадки погибли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Шестнадцать человек скончались от желтой лихорадки на юго-востоке Нигерии. Большинство из них предпочитали лечиться не в больницах, а у знахарей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Вспышка желтой лихорадки в штате Ебоньи было зафиксировано с 15 июля в одной сельской общине ... Эксперты-медики, включая специалистов Нигерийского центра контроля над заболеваниями, последние две недели работают над тем, чтобы остановить эпидемию", - говорится в сообщении местных органов власти.
Крис Ачи, постоянный секретарь по здравоохранению штата Ебоньи отметил, что местные чиновники информируют население о необходимости лечиться от лихорадки в больницах, а не у знахарей.
Большинство жертв, по данным медиков, к врачам не обращались, и именно это способствовало быстрому распространению болезни.
Напомним, в штате Кано на севере Нигерии от холеры погибли по крайней мере 28 человек.