В Нигерии холера продолжает забирать жизни

Этот чиновник, курирующий здравоохранение штата Кано, заявил журналистам, что за прошедшие семь месяцев Министерство здравоохранения обнаружило около 400 случаев подозрения на заражение холерой в штате, 50 из этих случаев были подтверждены.



По его словам, к настоящему времени по меньшей мере 28 человек погибли от холеры, и администрация штата выработала меры по сдерживанию распространения эпидемии.



Ведомство здравоохранения Нигерии в понедельник подтвердило, что в некоторых кварталах столицы Абуджа также распространилась холера, которая привела к смерти уже семи человек.



Напомним, в последние дни во многих жилых районах нигерийской столицы Абуджа вспыхнула эпидемия холеры, в результате погибли семь человек.