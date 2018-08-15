В Нигерии холера продолжает забирать жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В штате Кано на севере Нигерии за прошедшие семь месяцев от холеры погибли по крайней мере 28 человек. Об этом сообщил представитель администрации штата, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Этот чиновник, курирующий здравоохранение штата Кано, заявил журналистам, что за прошедшие семь месяцев Министерство здравоохранения обнаружило около 400 случаев подозрения на заражение холерой в штате, 50 из этих случаев были подтверждены.
По его словам, к настоящему времени по меньшей мере 28 человек погибли от холеры, и администрация штата выработала меры по сдерживанию распространения эпидемии.
Ведомство здравоохранения Нигерии в понедельник подтвердило, что в некоторых кварталах столицы Абуджа также распространилась холера, которая привела к смерти уже семи человек.
Напомним, в последние дни во многих жилых районах нигерийской столицы Абуджа вспыхнула эпидемия холеры, в результате погибли семь человек.