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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нигерии холера продолжает забирать жизни

Киев • УНН

 • 24164 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В штате Кано на севере Нигерии за прошедшие семь месяцев от холеры погибли по крайней мере 28 человек. Об этом сообщил представитель администрации штата, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Нигерии холера продолжает забирать жизни

Этот чиновник, курирующий здравоохранение штата Кано, заявил журналистам, что за прошедшие семь месяцев Министерство здравоохранения обнаружило около 400 случаев подозрения на заражение холерой в штате, 50 из этих случаев были подтверждены.

По его словам, к настоящему времени по меньшей мере 28 человек погибли от холеры, и администрация штата выработала меры по сдерживанию распространения эпидемии.

Ведомство здравоохранения Нигерии в понедельник подтвердило, что в некоторых кварталах столицы Абуджа также распространилась холера, которая привела к смерти уже семи человек.

Напомним, в последние дни во многих жилых районах нигерийской столицы Абуджа вспыхнула эпидемия холеры, в результате погибли семь человек.

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