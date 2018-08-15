У Нігерії холера продовжує забирати життя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У штаті Кано на півночі Нігерії за минулі сім місяців від холери загинули принаймні 28 осіб. Про це повідомив представник адміністрації штату, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Цей чиновник, який курує охорону здоров'я штату Кано, заявив журналістам, що за минулі сім місяців Міністерство охорони здоров'я виявило близько 400 випадків підозри на зараження холерою в штаті, 50 з цих випадків були підтверджені.
За його словами, до теперішнього часу щонайменше 28 людей загинули від холери, і адміністрація штату виробила заходи для стримування поширення епідемії.
Відомство охорони здоров'я Нігерії в понеділок підтвердило, що в деяких кварталах столиці Абуджа також поширилася холера, яка привела до смерті вже семи чоловік.
Нагадаємо, в останні дні в багатьох житлових районах нігерійської столиці Абуджа спалахнула епідемія холери, в результаті загинули семеро людей.