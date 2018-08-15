У Нігерії холера продовжує забирати життя

Цей чиновник, який курує охорону здоров'я штату Кано, заявив журналістам, що за минулі сім місяців Міністерство охорони здоров'я виявило близько 400 випадків підозри на зараження холерою в штаті, 50 з цих випадків були підтверджені.



За його словами, до теперішнього часу щонайменше 28 людей загинули від холери, і адміністрація штату виробила заходи для стримування поширення епідемії.



Відомство охорони здоров'я Нігерії в понеділок підтвердило, що в деяких кварталах столиці Абуджа також поширилася холера, яка привела до смерті вже семи чоловік.



Нагадаємо, в останні дні в багатьох житлових районах нігерійської столиці Абуджа спалахнула епідемія холери, в результаті загинули семеро людей.