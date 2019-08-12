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У Нігерії через спалах жовтої гарячки загинули 16 осіб

У Нігерії через спалах жовтої гарячки загинули 16 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Шістнадцять осіб померли від жовтої гарячки на південному сході Нігерії. Більшість із них воліли лікуватися не в лікарнях, а у знахарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Спалах жовтої гарячки у штаті Ебоньї було зафіксовано з 15 липня в одній сільській громаді... Експерти-медики, включаючи фахівців Нігерійського центру контролю над захворюваннями, останні два тижні працюють над тим, щоб зупинити епідемію", - йдеться в повідомленні місцевих органів влади.

Кріс Ачі, постійний секретар з охорони здоров'я штату Ебоньї зазначив, що місцеві чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у травників.

Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися, і саме це сприяло швидкому поширенню хвороби.

Нагадаємо, у штаті Кано на півночі Нігерії від холери загинули принаймні 28 осіб.

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