У Нігерії через спалах жовтої гарячки загинули 16 осіб

"Спалах жовтої гарячки у штаті Ебоньї було зафіксовано з 15 липня в одній сільській громаді... Експерти-медики, включаючи фахівців Нігерійського центру контролю над захворюваннями, останні два тижні працюють над тим, щоб зупинити епідемію", - йдеться в повідомленні місцевих органів влади.

Кріс Ачі, постійний секретар з охорони здоров'я штату Ебоньї зазначив, що місцеві чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у травників.

Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися, і саме це сприяло швидкому поширенню хвороби.

Нагадаємо, у штаті Кано на півночі Нігерії від холери загинули принаймні 28 осіб.