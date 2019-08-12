У Нігерії через спалах жовтої гарячки загинули 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Шістнадцять осіб померли від жовтої гарячки на південному сході Нігерії. Більшість із них воліли лікуватися не в лікарнях, а у знахарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Спалах жовтої гарячки у штаті Ебоньї було зафіксовано з 15 липня в одній сільській громаді... Експерти-медики, включаючи фахівців Нігерійського центру контролю над захворюваннями, останні два тижні працюють над тим, щоб зупинити епідемію", - йдеться в повідомленні місцевих органів влади.
Кріс Ачі, постійний секретар з охорони здоров'я штату Ебоньї зазначив, що місцеві чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у травників.
Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися, і саме це сприяло швидкому поширенню хвороби.
Нагадаємо, у штаті Кано на півночі Нігерії від холери загинули принаймні 28 осіб.