В Нигерии боевики штурмовали тюрьму: освободили почти 2 тысячи заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Нигерии вооруженные боевики штурмовали тюрьму в штате Имо и освободили 1844 заключенных. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
По данным местных властей, штурм начался ночью и продолжался 2:00. В то же время состоялись нападения на здания полиции и военных.
Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили стрельбу с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки. Охрана тюрьмы помешала нападающим захватить склад оружия.
Сейчас идет расследование инцидента. Пока точно не известно, кто организовал это нападение. Однако полиция обвиняет в нем движение “Восточная сеть безопасности” — военизированное крыло регионального сепаратистского движения.
Напомним
Исламисты, связанные с террористической группировкой Исламское государство, напали на базу ООН на северо-востоке Нигерии.