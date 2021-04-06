У Нігерії бойовики штурмували в'язницю: звільнили майже 2 тисячі ув'язнених

Деталі

За даними місцевої влади, штурм почався вночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та військових.

Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.

Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.

Нагадаємо

Ісламісти, пов'язані із терористичним угрупуванням Ісламська держава, здійснили напад на базу ООН на північному сході Нігерії.