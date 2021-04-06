У Нігерії бойовики штурмували в'язницю: звільнили майже 2 тисячі ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Нігерії озброєні бойовики штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1 844 ув'язнених. Про це пише УНН з посиланням на DW.
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За даними місцевої влади, штурм почався вночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та військових.
Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.
Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.
Нагадаємо
Ісламісти, пов'язані із терористичним угрупуванням Ісламська держава, здійснили напад на базу ООН на північному сході Нігерії.