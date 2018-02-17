В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке за стадо овец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке за стадо овец, сообщает УНН со ссылкой на News Agency of Nigeria.
Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденые домашние животные. Мужчина был вынужден бросить стадо и бежать.
После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.
Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако правоохранители уверены, что бандиты забрали еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются.
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Напомним, по меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения в результате теракта террориста-смертника в Майдугури на северо-востоке Нигерии 18 января 2018.