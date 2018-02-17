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У Нігерії 36 людей загинули у перестрілці через стадо овець

У Нігерії 36 людей загинули у перестрілці через стадо овець

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Нігерії 36 людей загинули у перестрілці через стадо овець, повідомляє УНН з посиланням на News Agency of Nigeria.

Місцеві мисливці 13 лютого виявили пастуха зі стадом, в якому, як вони припускали, були крадені домашні тварини. Чоловік був змушений кинути отару і бігти.

Після цього він звернувся за допомогою до бандитів із сусіднього району і вмовив їх влаштувати засідку на мисливців.

Між двома загонами зав'язалася перестрілка, на місце прибула поліція. Всього було виявлено 18 трупів, проте правоохоронці впевнені, що бандити забрали ще 18 тіл убитих з собою. Пошуки злочинців тривають.

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Нагадаємо, щонайменше 12 людей загинули, 48 отримали поранення внаслідок теракту терориста-смертника в Майдугурі на північному сході Нігерії 18 січня 2018 року.

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