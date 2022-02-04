В Нидерландах обнаружили новый "высоковирулентный" штамм ВИЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Оксфордские исследователи объявили об открытии высоковирулентного штамма ВИЧ, который нашли в Нидерландах, но из-за эффективности современных методов лечения заверили, бояться нечего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Свой анализ ученые опубликовали в журнале "Наука". Они объясняют, что у пациентов, инфицированных так называемым "вариантом VB", уровень вируса в крови в 3,5-5,5 раз выше, чем у пациентов, инфицированных другими вариантами.
Однако исследование также показало, что после начала лечения у человека с вариантом VB было такое же восстановление и выживание иммунной системы, как у людей с другими вариантами ВИЧ.
"Нет причин для тревоги с этим новым вирусным вариантом", - сказал оксфордский эпидемиолог Крис Ваймант, ведущий автор статьи.
По словам исследователей, вариант, вероятно, возник в конце 1980-х и в начале 1990-х годов в Нидерландах, но начал снижаться примерно в 2010 году.
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