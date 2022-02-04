У Нідерландах виявили новий "високовірулентний" штам ВІЛ

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 59790 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 102648 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 110050 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 137743 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 144134 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121617 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137842 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168556 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180034 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215849 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 227217 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 307311 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 85202 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 62423 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84110 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 307311 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 227217 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 312731 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 430390 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 680694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26369 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84110 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105282 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142240 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166745 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Нідерландах виявили новий "високовірулентний" штам ВІЛ

У Нідерландах виявили новий "високовірулентний" штам ВІЛ

Київ • УНН

 • 20039 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Оксфордські дослідники оголосили про відкриття високовірулентного штаму ВІЛ, який знайшли в Нідерландах, але через ефективність сучасних методів лікування запевнили, боятися нічого. Про це повідомляє УНН з посиланням на France24. 

Деталі

Свій аналіз науковці опублікували в журналі «Наука». Вони пояснюють, що у пацієнтів, інфікованих так званим «варіантом VB», рівень вірусу в крові у 3,5-5,5 разів вищий, ніж у пацієнтів, інфікованих іншими варіантами.

Однак дослідження також показало, що після початку лікування особи з варіантом VB мали таке ж відновлення та виживання імунної системи, як і особи з іншими варіантами ВІЛ.

"Немає причин для тривоги із цим новим вірусним варіантом", - сказав оксфордський епідеміолог Кріс Ваймант, провідний автор статті.

За словами дослідників, варіант, ймовірно, виник наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років у Нідерландах, але почав знижуватися приблизно у 2010 році.

Додамо

Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Тема Всесвітнього дня боротьби проти раку 2022–2024 рр. — “Усунення прогалин у догляді”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70