У Нідерландах виявили новий "високовірулентний" штам ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Оксфордські дослідники оголосили про відкриття високовірулентного штаму ВІЛ, який знайшли в Нідерландах, але через ефективність сучасних методів лікування запевнили, боятися нічого. Про це повідомляє УНН з посиланням на France24.
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Свій аналіз науковці опублікували в журналі «Наука». Вони пояснюють, що у пацієнтів, інфікованих так званим «варіантом VB», рівень вірусу в крові у 3,5-5,5 разів вищий, ніж у пацієнтів, інфікованих іншими варіантами.
Однак дослідження також показало, що після початку лікування особи з варіантом VB мали таке ж відновлення та виживання імунної системи, як і особи з іншими варіантами ВІЛ.
"Немає причин для тривоги із цим новим вірусним варіантом", - сказав оксфордський епідеміолог Кріс Ваймант, провідний автор статті.
За словами дослідників, варіант, ймовірно, виник наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років у Нідерландах, але почав знижуватися приблизно у 2010 році.
Додамо
Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Тема Всесвітнього дня боротьби проти раку 2022–2024 рр. — “Усунення прогалин у догляді”.