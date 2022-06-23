В Нидерландах выявили 167 случаев инфицирования обезьяньей оспой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Нидерландах подтверждено уже 167 случаев инфицирования обезьяньей оспой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
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“В Нидерландах выявлено 167 случаев заражения обезьяньей оспой”, — говорится в сообщении.
Детали
Национальный институт здравоохранения в Нидерландах (RIVM) сообщает, что в прошлый четверг их было еще 95. Рост происходит быстрее, чем ожидалось.
Как прогнозируется, на этой неделе после консультации экспертов будут обнародованы рекомендации, как защититься от заболевания и как действовать в случае симптомов.
Напомним
В Грузии зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян.