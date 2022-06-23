У Нідерландах виявили 167 випадків інфікування мавпячою віспою

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“У Нідерландах виявлено 167 випадків зараження мавпячою віспою”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) повідомляє, що у минулий четвер їх було ще 95. Зростання відбувається швидше, ніж очікувалося.

Як прогнозується, цього тижня, після консультації експертів, буде оприлюднено рекомендації, як захиститися від захворювання та як діяти у разі симптомів.

Нагадаємо

У Грузії зафіксовано перший випадок зараження людини віспою мавп.