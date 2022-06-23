У Нідерландах виявили 167 випадків інфікування мавпячою віспою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Нідерландах підтверджено вже 167 випадків інфікування на мавпячу віспу. Про це повідомляє УНН із посиланням на NOS.
Цитата
“У Нідерландах виявлено 167 випадків зараження мавпячою віспою”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) повідомляє, що у минулий четвер їх було ще 95. Зростання відбувається швидше, ніж очікувалося.
Як прогнозується, цього тижня, після консультації експертів, буде оприлюднено рекомендації, як захиститися від захворювання та як діяти у разі симптомів.
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У Грузії зафіксовано перший випадок зараження людини віспою мавп.