У Грузії зафіксовано перший випадок віспи мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Грузії зафіксовано перший випадок зараження людини віспою мавп. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ехо Кавказу.
За інформацією Національного центру з контролю за захворюваннями, пацієнт прибув до Грузії з Європи. Вірус протікав у його в легкій формі. У осіб, які контактували з пацієнтом, клінічних ознак захворювання не виявлено.
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“Пацієнта виписали з медустанови після проходження відповідного лікування”, — заявили в центрі.
Доповнення
У Румунії підтвердили перший випадок віспи мавп.
Також у Польщі підтвердили перший випадок віспи мавп.
Додамо
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що віспа мавп становить помірний ризик загального громадського здоров'я на глобальному рівні.
У МОЗі очікують, що в Україні виявлять випадки віспи мавп, але епідеміологічного спалаху не буде.