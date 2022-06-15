У Грузії зафіксовано перший випадок віспи мавп

За інформацією Національного центру з контролю за захворюваннями, пацієнт прибув до Грузії з Європи. Вірус протікав у його в легкій формі. У осіб, які контактували з пацієнтом, клінічних ознак захворювання не виявлено.

Цитата

“Пацієнта виписали з медустанови після проходження відповідного лікування”, — заявили в центрі.

Доповнення

У Румунії підтвердили перший випадок віспи мавп.

Також у Польщі підтвердили перший випадок віспи мавп.

Додамо

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що віспа мавп становить помірний ризик загального громадського здоров'я на глобальному рівні.

У МОЗі очікують, що в Україні виявлять випадки віспи мавп, але епідеміологічного спалаху не буде.