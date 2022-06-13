В Румынии обнаружили оспу обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня в Румынии подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
Оспу обезьян обнаружили у 26-летнего жителя Бухареста. Мужчина заразился четыре дня назад, госпитализировали его вчера вечером.
Как отметили, больной получает симптоматическое лечение и находится в изоляции.
Предполагают, что мужчина заразился от близкого родственника, который недавно побывал в нескольких европейских странах, где зафиксированы многочисленные случаи заражения оспой обезьян.
Напомним
В Украине будут регистрировать случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, чем опасна оспа обезьян.