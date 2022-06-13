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В Румынии обнаружили оспу обезьян

В Румынии обнаружили оспу обезьян

Киев • УНН

 • 125534 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня в Румынии подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Оспу обезьян обнаружили у 26-летнего жителя Бухареста. Мужчина заразился четыре дня назад, госпитализировали его вчера вечером.

Как отметили, больной получает симптоматическое лечение и находится в изоляции.

Предполагают, что мужчина заразился от близкого родственника, который недавно побывал в нескольких европейских странах, где зафиксированы многочисленные случаи заражения оспой обезьян.

Напомним

В Украине будут регистрировать случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, чем опасна оспа обезьян.

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