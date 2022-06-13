У Румунії виявили мавпячу віспу

Деталі

Мавпячу віспу виявили у 26-річного жителя Бухареста. Чоловік заразився чотири дні тому, ушпиталили його вчора ввечері.

Як зазначили, хворий отримує симптоматичне лікування та перебуває в ізоляції.

Припускають, що чоловік заразився від близького родича, який нещодавно побував у кількох європейських країнах, де зафіксовано численні випадки зараження мавпячою віспою.

Нагадаємо

В Україні реєструватимуть випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде. Такий прогноз дав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чим небезпечна мавпяча віспа.