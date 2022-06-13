У Румунії виявили мавпячу віспу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні в Румунії підтвердили перший випадок мавпячої віспи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Digi24.
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Мавпячу віспу виявили у 26-річного жителя Бухареста. Чоловік заразився чотири дні тому, ушпиталили його вчора ввечері.
Як зазначили, хворий отримує симптоматичне лікування та перебуває в ізоляції.
Припускають, що чоловік заразився від близького родича, який нещодавно побував у кількох європейських країнах, де зафіксовано численні випадки зараження мавпячою віспою.
Нагадаємо
В Україні реєструватимуть випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде. Такий прогноз дав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чим небезпечна мавпяча віспа.