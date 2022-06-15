В Грузии зафиксирован первый случай оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Грузии зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.
По информации Национального центра по контролю за заболеваниями, пациент прибыл в Грузию из Европы. Вирус протекал у него в легкой форме. У лиц, контактировавших с пациентом, клинических признаков заболевания не обнаружено.
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“Пациента выписали из медучреждения после прохождения соответствующего лечения”, — заявили в центре.
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В Румынии подтвердили первый случай оспы обезьян.
Также в Польше подтвердили первый случай оспы обезьян.
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа обезьян составляет умеренный риск для общего общественного здоровья на глобальном уровне.
В Минздраве ожидают, что в Украине обнаружат случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет.