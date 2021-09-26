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В Нидерландах система COVID-паспортов поддалась DDoS-атаке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Нидерландах система COVID-паспортов - приложение CoronaCheck - поддалась DDoS-атакам, пишет УНН со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Детали

Как отмечается, приложение CoronaCheck накануне время от времени бывало перегруженным, ведь слишком много людей пытались одновременно получить QR-код. Представитель Министерства здравоохранения страны заявил, что время от времени получение COVID-паспорта могло занять длительное время, и советовал повторить попытку позже.

Кроме того, как указано, на серверы приложения CoronaCheck было осуществлено несколько DDoS-атак. "Мы смогли отбить эти атаки, но это действительно требует некоторых ресурсов сервера", - сказал представитель Минздрава страны.

В частности, в Алкмааре, Арнеме, Неймегене и Бреде накануне вечером люди сообщили в социальных сетях о сбоях в работе программы. Репортер NOS в Роттердаме отметил, что время от времени приложение работало медленно. Около 20:00 накануне было много сообщений о сбоях на специализированном сайте Allestoringen.nl, однако количество новых сообщений позже стало уменьшаться.

Дополнение

Владельцы COVID-паспорта с его помощью могут доказать, что у них есть полная защита против COVID-19 благодаря вакцинации или что они излечились от болезни. Это также может быть доказательством отрицательного результата теста. С субботы сертификат должны предъявлять люди в возрасте от 13 лет и старше, которые хотят попасть в рестораны, на культурные или спортивные мероприятия в Нидерландах, но это спорная тема, пишет dpa.

Премьер-министр страны Марк Рютте в субботу уволил государственного секретаря по экономическим вопросам Мону Кейзер после того, как она критиковала введение COVID-паспорта в интервью газете De Telegraaf. По словам Рютте, критика несовместима с курсом правительства.

В субботу в стране также прошли несколько демонстраций против использования COVID-паспорта.

Нидерланды сняли правила социального дистанцирования примерно через 18 месяцев после их введения. При предъявлении COVID-паспорта больше нет ограничений на количество посетителей на стадионах, в пабах или магазинах.

Использование масок в автобусах и поездах остается обязательным.

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