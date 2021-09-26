У Нідерландах система COVID-паспортів зазнала DDoS-атаки

Деталі

Як зазначається, додаток CoronaCheck напередодні іноді бував перевантаженим, адже занадто багато людей намагалися одночасно отримати QR-код. Представник Міністерства охорони здоров'я країни заявив, що час від часу отримання COVID-паспорту могло зайняти довший час, і радив повторити спробу пізніше.

Окрім того, як вказано, на сервери додатку CoronaCheck було здійснено кілька DDoS-атак. "Ми змогли відбити ці атаки, але це дійсно вимагає деяких ресурсів нашого сервера", - сказав представник МОЗ країни.

Зокрема, в Алкмарі, Арнемі, Неймегені і Бреді напередодні ввечері люди повідомили в соціальних мережах про збої в роботі програми. Репортер NOS в Роттердамі зауважив, що час від часу додаток працював повільно. Близько 20:00 напередодні було багато повідомлень про збої на спеціалізованому сайті Allestoringen.nl, однак кількість нових повідомлень згодом почала зменшуватися.

Доповнення

Власники COVID-паспорту за його допомогою можуть довести, що у них є повний захист проти COVID-19 завдяки вакцинації або що вони вилікувалися від хвороби. Це також може бути доказом негативного результату тесту. З суботи сертифікат повинні пред'являти люди у віці від 13 років і старше, які хочуть потрапити в ресторани, на культурні або спортивні заходи в Нідерландах, але це спірна тема, пише dpa.

Прем'єр-міністр країни Марк Рютте в суботу звільнив державного секретаря з економічних питань Мону Кейзер після того, як вона критикувала введення COVID-паспорта в інтерв'ю газеті De Telegraaf. За словами Рютте, критика несумісна з курсом уряду.

У суботу в країні також пройшли кілька демонстрацій проти використання COVID-паспорта.

Нідерланди зняли правила соціального дистанціювання приблизно через 18 місяців після їх введення. При пред'явленні COVID-паспорта більше немає обмежень на кількість відвідувачів на стадіонах, у пабах або магазинах.

Використання масок в автобусах і поїздах залишається обов'язковим.