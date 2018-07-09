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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61653 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107516 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128763 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135990 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171903 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141723 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Нидерландах раскритиковали ван Бастена за фотографию с Путиным

В Нидерландах раскритиковали ван Бастена за фотографию с Путиным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Легендарного голландского футболиста Марко ван Бастена раскритиковали на родине за фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Ван Бастен несколько дней назад в числе других звезд футбола встречался с Путиным в Кремле и после мероприятия опубликовал совместное фото, информирует УНН со ссылкой на СМИ Нидерландов.

Поступок ван Бастена раскритиковали Ханс де Борст, у которого в 2014 году в авиакатастрофе МН17 в Донецкой области погибла 17-летняя дочь, а также Джерри Скиннер, адвокат родственников жертв трагедии. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой с комплекса противовоздушной обороны “Бук”, доставленного на территорию Украины из России.

“Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец! Он забыл спросить Путина, когда тот признает ответственность за убийство пассажиров рейса МН17”, - сказал де Борст.

“Если вы не забыли, мистер ван Бастен, Путин убил мужчин, женщин, детей и других людей, которые были фанатами вашей сборной. Скажите мистеру Путину признать ответственность за авиакатастрофу”, - заявил Скиннер.

Как сообщал УНН, ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича “за неспортивное поведение” после матча ЧМ с россиянами.

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