В Нидерландах раскритиковали ван Бастена за фотографию с Путиным

Поступок ван Бастена раскритиковали Ханс де Борст, у которого в 2014 году в авиакатастрофе МН17 в Донецкой области погибла 17-летняя дочь, а также Джерри Скиннер, адвокат родственников жертв трагедии. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой с комплекса противовоздушной обороны “Бук”, доставленного на территорию Украины из России.

“Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец! Он забыл спросить Путина, когда тот признает ответственность за убийство пассажиров рейса МН17”, - сказал де Борст.

“Если вы не забыли, мистер ван Бастен, Путин убил мужчин, женщин, детей и других людей, которые были фанатами вашей сборной. Скажите мистеру Путину признать ответственность за авиакатастрофу”, - заявил Скиннер.

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