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У Нідерландах розкритикували ван Бастена за фотографію з Путіним

У Нідерландах розкритикували ван Бастена за фотографію з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Легендарного голландського футболіста Марко ван Бастена розкритикували на батьківщині за фотографію з президентом РФ Володимиром Путіним. Ван Бастен кілька днів тому в числі інших зірок футболу зустрічався з Путіним в Кремлі і після заходу опублікував спільне фото, інформує УНН з посиланням на ЗМІ Нідерландів.

Вчинок ван Бастена розкритикували Ханс де Борст, у якого в 2014 році в авіакатастрофі МН17 в Донецькій області загинула 17-річна дочка, а також Джеррі Скіннер, адвокат родичів жертв трагедії. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою з комплексу протиповітряної оборони “Бук”, доставленого на територію України з Росії.

“Жахливо бачити це! Ван Бастен був хорошим футболістом, але тепер він поганий голландець! Він забув запитати Путіна, коли той визнає відповідальність за вбивство пасажирів рейсу МН17”, - сказав де Борст.

“Якщо ви не забули, містер ван Бастен, Путін вбив чоловіків, жінок, дітей та інших людей, які були фанатами вашої збірної. Скажіть містерові Путіну визнати відповідальність за авіакатастрофу”, — заявив Скіннер.

Як повідомляв УНН, ФІФА оштрафувала хорвата Вукоєвіча “за неспортивну поведінку” після матчу ЧС з росіянами.

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