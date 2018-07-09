У Нідерландах розкритикували ван Бастена за фотографію з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Легендарного голландського футболіста Марко ван Бастена розкритикували на батьківщині за фотографію з президентом РФ Володимиром Путіним. Ван Бастен кілька днів тому в числі інших зірок футболу зустрічався з Путіним в Кремлі і після заходу опублікував спільне фото, інформує УНН з посиланням на ЗМІ Нідерландів.
Вчинок ван Бастена розкритикували Ханс де Борст, у якого в 2014 році в авіакатастрофі МН17 в Донецькій області загинула 17-річна дочка, а також Джеррі Скіннер, адвокат родичів жертв трагедії. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою з комплексу протиповітряної оборони “Бук”, доставленого на територію України з Росії.
“Жахливо бачити це! Ван Бастен був хорошим футболістом, але тепер він поганий голландець! Він забув запитати Путіна, коли той визнає відповідальність за вбивство пасажирів рейсу МН17”, - сказав де Борст.
“Якщо ви не забули, містер ван Бастен, Путін вбив чоловіків, жінок, дітей та інших людей, які були фанатами вашої збірної. Скажіть містерові Путіну визнати відповідальність за авіакатастрофу”, — заявив Скіннер.
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