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В Нидерландах начали ускоренное обучение медсестер из-за вспышки коронавируса

Киев • УНН

 • 15683 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В нидерландском городе Маастрихт начали программу по ускоренном обучении медсестер учитывая загруженность больниц после очередной вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

В Нидерландах начали ускоренное обучение медсестер из-за вспышки коронавируса

Детали

“Медицинский центр Маастрихтского университета пытается решить проблему нехватки медсестер, обучая студентов по ускоренной программе, чтобы они могли как можно быстрее получить практические знания и стать медсестрами в отделениях интенсивной терапии”, - говорится в сообщении.

Студенты с законченным средним или высшим образованием, которые сдают тесты после тщательного отбора, могут начать обучение, которое длится шесть месяцев. Количество студентов, которым разрешено начать программу, значительно увеличилось, это связано с коронавирусным кризисом.

Напомним

Нидерланды усиливают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19.

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