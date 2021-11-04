В Нидерландах начали ускоренное обучение медсестер из-за вспышки коронавируса

Детали

“Медицинский центр Маастрихтского университета пытается решить проблему нехватки медсестер, обучая студентов по ускоренной программе, чтобы они могли как можно быстрее получить практические знания и стать медсестрами в отделениях интенсивной терапии”, - говорится в сообщении.

Студенты с законченным средним или высшим образованием, которые сдают тесты после тщательного отбора, могут начать обучение, которое длится шесть месяцев. Количество студентов, которым разрешено начать программу, значительно увеличилось, это связано с коронавирусным кризисом.

Напомним

Нидерланды усиливают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19.