В Нидерландах начали ускоренное обучение медсестер из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В нидерландском городе Маастрихт начали программу по ускоренном обучении медсестер учитывая загруженность больниц после очередной вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
Детали
“Медицинский центр Маастрихтского университета пытается решить проблему нехватки медсестер, обучая студентов по ускоренной программе, чтобы они могли как можно быстрее получить практические знания и стать медсестрами в отделениях интенсивной терапии”, - говорится в сообщении.
Студенты с законченным средним или высшим образованием, которые сдают тесты после тщательного отбора, могут начать обучение, которое длится шесть месяцев. Количество студентов, которым разрешено начать программу, значительно увеличилось, это связано с коронавирусным кризисом.
Напомним
Нидерланды усиливают карантин, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19.