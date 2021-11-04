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У Нідерландах почали прискорене навчання медсестер через спалах коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У нідерландському місті Маастрихт почали програму щодо прискореного навчання медсестер з огляду на навантаженість лікарень після чергового спалаху коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на NOS.

У Нідерландах почали прискорене навчання медсестер через спалах коронавірусу

Деталі

“Медичний центр Маастрихтського університету намагається вирішити проблему браку медсестер, навчаючи студентів за прискореною програмою, щоб вони могли якомога швидше отримати практичні знання та стати медсестрами у відділеннях інтенсивної терапії”, - йдеться у повідомленні.

Студенти із закінченою середньою або вищою освітою, які складають тести після ретельного відбору, можуть розпочати навчання, яке триває шість місяців. Кількість студентів, яким дозволено розпочати програму, значно збільшилася, це пов'язано із коронавірусною кризою. 

Нагадаємо 

Нідерланди посилюють карантин, щоб стримати сплеск випадків COVID-19.

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