У Нідерландах почали прискорене навчання медсестер через спалах коронавірусу

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“Медичний центр Маастрихтського університету намагається вирішити проблему браку медсестер, навчаючи студентів за прискореною програмою, щоб вони могли якомога швидше отримати практичні знання та стати медсестрами у відділеннях інтенсивної терапії”, - йдеться у повідомленні.

Студенти із закінченою середньою або вищою освітою, які складають тести після ретельного відбору, можуть розпочати навчання, яке триває шість місяців. Кількість студентів, яким дозволено розпочати програму, значно збільшилася, це пов'язано із коронавірусною кризою.

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