В ночном клубе Испании произошла стрельба: 4 человека погибли, еще несколько тяжело ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В ночном клубе Испании в городе Марбелья произошла стрельба, во время которой погибли 4 человека. Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Детали
Четыре человека были застрелены, а еще один был ранен ножом в ночном клубе на юге Испании, сообщила полиция в понедельник.
Двое из раненых были в тяжелом состоянии. Это супруги из Ирландии.
Считается, что стрелявший получил ножевое ранение. Он арестован.
Цитата
"Сейчас он находится в тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и головы", - сообщили в правоохранительных органах.
Полиция не говорит, что могло спровоцировать насилие, которое произошло после полуночи воскресенья в Марбелье, популярном курортном городе на испанском побережье Коста-дель-Соль.
Напомним
Жара в Испании и Португалии унесла сотни жизней.