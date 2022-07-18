У нічному клубі Іспанії сталася стрілянина: 4 людей загинули, ще декілька тяжко поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У нічному клубі Іспанії в місті Марбелья сталася стрілянина, під час якої загинуло 4 людини. Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Деталі
Чотири людини були застрелені, а ще один був поранений ножем у нічному клубі на півдні Іспанії, повідомила поліція в понеділок.
Двоє з поранених були у важкому стані. Це подружжя з Ірландії.
Вважається, що чоловік який стріляв отримав ножове поранення. Його заарештовано.
Цитата
"Зараз він у важкому стані з травмами грудної клітини та голови", - повідомили в правоохоронні органи.
Поліція не каже, що могло спровокувати насильство, яке сталося після опівночі неділі в Марбельї, популярному курортному місті на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль.
Нагадаємо
Спека в Іспанії та Португалії забрала сотні життів.