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У нічному клубі Іспанії сталася стрілянина: 4 людей загинули, ще декілька тяжко поранені

У нічному клубі Іспанії сталася стрілянина: 4 людей загинули, ще декілька тяжко поранені

Київ • УНН

 • 206856 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. У нічному клубі Іспанії в місті Марбелья сталася стрілянина, під час якої загинуло 4 людини. Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

Деталі

Чотири людини були застрелені, а ще один був поранений ножем у нічному клубі на півдні Іспанії, повідомила поліція в понеділок.

Двоє з поранених були у важкому стані. Це подружжя з Ірландії.

Вважається, що чоловік який стріляв отримав ножове поранення. Його заарештовано.

Цитата

"Зараз він у важкому стані з травмами грудної клітини та голови", - повідомили в правоохоронні органи.

Поліція не каже, що могло спровокувати насильство, яке сталося після опівночі неділі в Марбельї, популярному курортному місті на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль.

Нагадаємо

Спека в Іспанії та Португалії забрала сотні життів.

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