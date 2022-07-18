У нічному клубі Іспанії сталася стрілянина: 4 людей загинули, ще декілька тяжко поранені

Деталі

Чотири людини були застрелені, а ще один був поранений ножем у нічному клубі на півдні Іспанії, повідомила поліція в понеділок.

Двоє з поранених були у важкому стані. Це подружжя з Ірландії.

Вважається, що чоловік який стріляв отримав ножове поранення. Його заарештовано.

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"Зараз він у важкому стані з травмами грудної клітини та голови", - повідомили в правоохоронні органи.

Поліція не каже, що могло спровокувати насильство, яке сталося після опівночі неділі в Марбельї, популярному курортному місті на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль.

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